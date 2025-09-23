Sáenz Peña: El acusado de abusar de su sobrino de cuatro años se abstuvo a declarar

El hombre, imputado por un hecho denunciado en junio, decidió no prestar declaración ante la justicia. Su abogado indicó que ahora el fiscal tiene diez días hábiles para resolver sobre la posible prisión preventiva o medidas alternativas.

En la mañana de este martes en la Fiscalía Penal N° 4 a cargo del Dr Gustavo Valero, designó abogado y se le imputo el delito de Supuesto Abuso Sexual con acceso Carnal a J.A.C.R. por una denuncia realizada en el mes de junio por el padre de un menor de 4 años.

Asistido por su abogado Enzo Gural, el detenido J.A.C.R. de 44 años, si bien estuvo prevista su declaración de imputado, se abstuvo de prestar declaración en la presente causa.

El hombre detenido fue imputado por supuesto abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo contra del menor de 4 años (que es su sobrino).

Sobre la jornada realizada este martes, explicó el abogado que su defendido «se abstuvo de declarar y ahora el fiscal tiene diez días hábiles para resolver si solicita la prisión preventiva o si dispone alguna medida alternativa», señaló Gural.

Por otro lado al ser consultado sobre el recupero de la libertad o no de su defendido indicó que, según el Código Procesal, el pedido de recupero de libertad puede formalizarse recién luego de la declaración de imputado, por lo que lo hará en los próximos días. «Voy a presentar la solicitud en virtud de ciertas observaciones respecto de la nueva imputación», explicó.

Gural también aclaró que patrocina a otra persona denunciada por el mismo hecho, aunque en ese caso todavía no hay imputación formal. «Se trata de alguien con un vínculo comercial con la madre del niño. Esa causa estaba bajo la Fiscalía N°3, pero tras la excusación del fiscal Marcelo Soto quedó radicada en el Equipo Fiscal N°4», detalló.

Finalmente, el abogado sostuvo que sus defendidos «se encuentran a disposición de la Justicia» y que aguardan las próximas resoluciones en ambas causas.

Fuente:diariochaco

Comentarios