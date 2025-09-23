Nacieron trigemelas en Salta: un caso que ocurre una vez cada millón de embarazos

Las niñas se encuentran internadas en el área de Neonatología, bajo estrictos cuidados médicos, aunque en buen estado de salud.

Un hecho poco frecuente conmovió al Hospital Público Materno Infantil de Salta: nacieron trigemelas en un embarazo monocorial triamniótico, una condición que ocurre en uno de cada un millón de casos.

Las pequeñas llegaron al mundo mediante cesárea programada a las 34 semanas de gestación, debido al carácter prematuro del embarazo. Ainara, la primera en nacer, pesó 1.640 gramos; Amira, la segunda, 1.560 gramos, y Ámbar, la última, 1.780 gramos. Todas se encuentran internadas en el área de Neonatología, bajo estrictos cuidados médicos, aunque en buen estado de salud.

Nancy, la mamá de las trigemelas, recibió atención constante de ginecólogos y obstetras durante la gestación. Según informaron desde el Área Operativa Norte, tanto ella como sus hijas evolucionan favorablemente.

La residente en Tocoginecología Milagros Ruiz Mauger explicó: «Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón».

En tanto, el jefe de Neonatología del hospital, Adrián Aguilar, detalló que las bebés «no requieren oxígeno ni presión adicional para mantener sus pulmones funcionando».

Este es el segundo nacimiento de trigemelas en Salta en lo que va de 2025, mientras que en el mismo hospital ya se registraron 54 nacimientos de gemelos durante el primer semestre.

