Mecheras fueron descubiertas poniéndose objetos entre su ropa y terminaron detenidas

Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, División Delitos contra la Propiedad, detuvieron este martes a dos mujeres acusadas de un robo en un comercio céntrico de Resistencia.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por el propietario del local «Kattygara», ubicado en avenida 25 de Mayo al 900. El hombre relató que el pasado 16 de septiembre, tres mujeres ingresaron simulando ser clientas y ocultaron entre sus prendas vasos térmicos, medias y una mochila infantil.

El comerciante aportó material fílmico de las cámaras de seguridad del negocio, donde pudo identificarse a dos sospechosas: I.M.C de 33 años y R.E.T de 43 años, ambas con antecedentes en hechos similares.

Con los datos recabados, personal policial realizó tareas de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Cerca del mediodía, en pasaje Parodi al 300, se logró demorar a I.M.C, mientras que minutos después, en pasaje Mármol al 2000, fue localizada y detenida R.E.T .

Ambas mujeres fueron conducidas a la Comisaría Segunda Metropolitana, por razones de jurisdicción, y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

