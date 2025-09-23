Macri envió un guiño al Gobierno y habló de prudencia antes de la cumbre del PRO

Mauricio Macri volvió a mostrarse en público este martes, en su primera aparición tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El expresidente participó de un encuentro con candidatos y dirigentes del PRO en la sede partidaria, y dejó un mensaje que fue interpretado como un gesto hacia el Gobierno de Javier Milei.

«Es un momento para ser muy prudentes. Yo nunca he sido de los que creen que cuanto peor, mejor», expresó al ingresar a la reunión, que se desarrolló a puertas cerradas. El encuentro fue convocado para repasar la situación de cada distrito y coordinar la estrategia electoral de cara a octubre.

Según informaron desde el partido, no estaba previsto que Macri hablara, ya que el esquema de trabajo incluía informes de las distintas provincias con balances y proyecciones de campaña.

Desde la conducción aclararon que la reunión se centró exclusivamente en el armado electoral, sin abrir debates sobre las internas partidarias ni sobre una eventual incorporación formal del PRO a la campaña porteña de los libertarios. Sin embargo, en los últimos días, la ministra de Seguridad y candidata en la Ciudad, Patricia Bullrich, insistió en la necesidad de fortalecer el vínculo entre Macri y la Casa Rosada, y de explicitar el acuerdo político entre ambas fuerzas.

