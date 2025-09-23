Hallan en Chubut un dinosaurio gigante con un hueso de cocodrilo en la mandíbula

El Joaquinraptor casali habitó la Tierra hace 70 millones de años. Sus restos pertenecen a un adulto de 19 años al morir.

Un descubrimiento paleontológico en el sur de la Patagonia argentina reveló la existencia de un dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido: el Joaquinraptor casali. Este depredador vivió hace unos 70 millones de años, en los últimos tiempos del Cretácico, y sus restos fueron encontrados cerca del lago Colhué Huapi, en la provincia de Chubut.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, fue realizado por investigadores del Conicet, universidades públicas argentinas y el Museo de Historia Natural Carnegie de Estados Unidos. El esqueleto parcial incluye cráneo, vértebras, costillas y huesos de patas y brazos, lo que permitió describir por primera vez esta nueva especie de megarratórido.

El nombre del dinosaurio rinde homenaje tanto al hijo del primer autor del estudio, Lucio Manuel Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (Conicet-CENPAT), como al paleontólogo Gabriel Andrés Casal, por sus aportes al conocimiento del Cretácico en Patagonia.

El hallazgo incluye parte del cráneo, vértebras, costillas, huesos de patas y brazos, y otros fragmentos. (Marcelo Luna)

Los restos corresponden a un ejemplar adulto de unos 19 años, que habría superado los 1.000 kilos de peso. Su fémur medía 68,5 centímetros, lo que confirma que se trataba de uno de los megarratóridos patagónicos más grandes conocidos hasta hoy.

El detalle más sorprendente del hallazgo fue el descubrimiento de un húmero de cocodrilo entre las mandíbulas del fósil. «Posiblemente, lo que más nos costó interpretar fue la presencia del húmero entre las mandíbulas de Joaquinraptor. Aunque una vez preparado el material nos dimos cuenta de que se trataba de otro vertebrado fósil contemporáneo», explicó Ibiricu en diálogo con Infobae.

La evidencia constituye una prueba directa de la dieta de este dinosaurio y confirma que cazaba o consumía cocodrilos, un comportamiento pocas veces documentado en fósiles.

El hallazgo se suma a la lista de grandes descubrimientos en Patagonia, una de las regiones del mundo más ricas en restos de dinosaurios, y abre nuevas preguntas sobre la cadena trófica en los ecosistemas sudamericanos de fines del Cretácico.

