Fuerte caída del dólar: bajó $ 55 y cotiza a $ 1.375 en el Banco Nación este martes

Tras la intervención del Banco Central y el anuncio de un probable acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, la divisa norteamericana disminuyó considerablemente su precio y se ubica nuevamente dentro del esquema de bandas del gobierno.

El dólar oficial vuelve a bajar y se posiciona en los $ 1375 para la venta este martes en la pizarra del Banco Nación. De esta forma, se configura un retroceso de $ 55 en comparación a su valor de cierre de ayer.

Esta caída se produce luego de una batería de medidas del gobierno nacional cuando la divisa norteamericana rompió el techo de la banda y superó los $ 1.500. Allí el Banco Central vendió parte de sus reservar para contener el precio y en cuestión de días el Ejecutivo eliminó las retenciones al agrohasta el 31 de octubre con el fin de acelerar lo que falta liquidar de la cosecha del 2025 y anunció un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para un préstamo.

Se espera que este martes haya una reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se espera que durante el encuentro, el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de la administración de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero del Tesoro norteamericano en medio de un momento de inestabilidad económica por la falta de dólares en el Banco Central, lo que puede en duda el pago de los compromisos de las deudas internacionales. Los próximos vencimientos son de 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

Fuente:diariochaco

