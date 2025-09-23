El buen tiempo se mantendrá el resto de la semana, con leve ascenso de temperatura

El cambio de condiciones llegaría el sábado, con algunas precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bien primaveral para los próximos días en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y paulatino ascenso de temperatura, llegando al viernes con una máxima de 29 grados, mientras que para el sábado se tornaría inestable con algunas lluvias y tormentas aisladas.

En detalle, para este miércoles se prevé cielo algo nublado por la mañana, y despejado a ligeramente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este. La temperatura oscilará entre 12 grados de mínima y 26 de máxima.

Asimismo, para el jueves se espera cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 27.

En tanto, para el viernes se anticipa cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido, con 15 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo inestable, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, y leve descenso de temperatura, con una mínima de 19 grados y una máxima de 21.

Fuente:datachaco

