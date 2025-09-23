El abogado de la familia de Axel Oroño no descarta ningun hipótesis sobre su muerte

El pasado sábado, Axel Javier Oroño, que era buscado desde el 14 de septiembre, fue encontrado sin vida en las aguas del Río Negro a la altura del Barrio Golf Club y si bien se supo que se descartaron signos de violencia en su cuerpo, el abogado de la familia del joven dijo que no puede descartar ninguna hipótesis y que espera el resultado de la autopsia.

Se trata del reconocido letrado Pablo Vianello, para quien, en primer término, es absurdo que Axel se haya querido arrojar a las aguas del Río Negro para suicidarse, debido a la altura del río. También dijo que no se habría querido refrescar en la costa, porque no es temporada de altas temperaturas que lo justifiquen y agregó además que Axel sabía nadar.

Por estos motivos, Vianello considera que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre su muerte y adelantó que, si es preciso, solicitarán un perito de parte que esté presente en la autopsia que se le realizará, algo fundamental para saber el causante de su muerte.

También se mostró molesto, porque dijo que hasta el momento. hubo medios de comunicación que tenían información que a ellos no les llegó.

En este aspecto dijo que se contactó con la Fiscalía Penal N°6, aunque cuestionó la escasa información brindada.

“Lo único que nos confirmó la Fiscalía es que el cuerpo no presentaba heridas de arma blanca ni de fuego. Nada más. No nos dijeron si hubo fracturas, signos de violencia o causa de muerte. Tampoco confirmaron que el cuerpo haya estado tres días en el agua, como se difundió en algunos medios”, detalló en contacto con radio Libertad.

