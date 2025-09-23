Detuvieron a un joven involucrado en un caso de amenazas y privación ilegítima de la libertad

La víctima logró reconocer a uno de los agresores, quien ya había sido demorado en un procedimiento anterior por abuso de armas y daños contra un efectivo policial.

Tras una investigación de la División Delitos Contra las Personas, un joven de 20 años fue aprehendido luego de ser reconocido como uno de los presuntos autores de un hecho ocurrido en agosto, cuando un adolescente de 15 años fue interceptado y retenido bajo amenazas.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 34 años en la Comisaría Segunda de Barranqueras.

La ciudadana relató que el pasado 26 de agosto, su hijo de 15 años fue abordado en la vía pública por tres sujetos que circulaban en un automóvil gris. Los individuos lo trasladaron hasta un domicilio donde, bajo amenazas, lo retuvieron durante un tiempo y posteriormente lo dejaron en libertad.

Semanas más tarde, la víctima logró reconocer a uno de los agresores, quien ya había sido demorado en un procedimiento anterior por abuso de armas y daños contra un efectivo policial.

Con estas pruebas, el personal de la División Delitos Contra las Personas informó a la Fiscalía N° 3, que dispuso la notificación de aprehensión del joven por la nueva causa y su identificación formal.

