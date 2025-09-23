Detenido acusado de estafar por más de $ 7 millones a un comercio de Resistencia

Los dueños de un comercio ubicado sobre la avenida Soberanía Nacional realizaron la denuncia y mostraron pruebas por las compras irregulares detectadas.

Un hombre de 29 años fue demorado en un comercio de la avenida Soberanía Nacional de Resistencia tras ser identificado como presunto autor de una estafa por un monto estimado en 7 millones de pesos.

El procedimiento ocurrió cerca de las 21:50 del lunes, cuando personal de la División Patrulla Preventiva se presentó en la Distribuidora Alberdi, ubicada en Av. Soberanía Nacional al 21. Allí, el propietario del local, H.R.S, de 51 años, señaló al sospechoso, C.J.G, domiciliado en calle Colón al 3400, como responsable de una serie de compras irregulares.

El comerciante exhibió además una denuncia previa radicada en el Departamento Cibercrimen, lo que motivó la comunicación inmediata con esa dependencia. En el lugar también se presentó una mujer de 45 años, quien ratificó lo denunciado por su pareja.

Desde la División Cibercrimen confirmaron que ya existían actuaciones en curso caratuladas como «Sup. Estafa», por lo que dispusieron la aprehensión de C.J.G y su traslado al Departamento de Investigaciones.

Las actuaciones fueron remitidas a la unidad correspondiente, que continuará con las diligencias de rigor para avanzar en la causa y determinar la magnitud de las operaciones realizadas bajo maniobras fraudulentas.

