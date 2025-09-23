Copa Libertadores: Racing y Vélez definen el pase a semifinales desde las 19

En la ida, la «Academia» consiguió un triunfo de visitante por 1 a 0, por lo que el «Fortín» está obligado a dar el batacazo en el «Cilindro de Avellaneda». El partido será transmitido por Fox Sports.

Este martes desde las 19:00, la Copa Libertadores de América promete un gran partido entre dos equipos argentinos: Racing y Vélez se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final en el «Cilindro de Avellaneda». La «Academia» lleva la ventaja gracias al triunfo por 1 a 0 en Liniers, por lo que el «Fortín» está obligado a dar el batacazo para al menos llevar la serie a los penales. El partido será transmitido por Fox Sports.

Aunque los de Gustavo Costas llevan la ventaja y definen de local, es una serie abierta ya que los de Guillermo Barros Schelotto llegan en un mejor momento en cuanto al funcionamiento del equipo. En su cancha, el Fortín jugó mejor hasta que se quedaron con uno menos, y viene de mostrar un buen juego en sus últimos partidos. Esta tarde estará obligado a ir a buscar el partido para revertir el 0-1.

Por su parte, Racing llega con más dudas que certezas, aunque lleva la confianza de haber ganado sin jugar bien tanto en Liniers como en su último encuentro contra Huracán. Hoy tendrá que decidir si buscará aguantar el resultado o ampliar la ventaja con el riesgo de quedar desarmados atrás.

