Chocaron contra un caballo en plena avenida 25 de Mayo

Dos jóvenes motociclistas impactaron contra el animal suelto, quien terminó sin vida en la calle. El siniestro vial se dio este lunes por la tarde.

Una motocicleta con dos ocupantes colisionó con un equino este lunes por la tarde, en la ciudad de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:45 sobre avenida 25 de Mayo al 2200, cuando una motocicleta Yamaha YBR de 150 cilindradas, conducida por un joven de 21 años y acompañado por una mujer de 22, impactó contra un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

Como resultado del choque, el animal murió en el lugar.

Ambos ocupantes de la moto fueron trasladados en ambulancia al Hospital Perrando para recibir atención médica.

