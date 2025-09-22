Sáenz Peña: Cipolini acompañó a las 26 familias que recibieron viviendas

Las adjudicaciones se hicieron mediante un sorteo público para las casas qiue se ubican en el barrio Santa Rita.

En la mañana del lunes, el intendente Bruno Cipolini acompañó al gobernador Leandro Zdero en la entrega de nuevas viviendas en el barrio Santa Rita. Fueron 26 las familias que resultaron adjudicadas en el último sorteo público que se realizó en el marco del programa Fo.Pro.Vi. (ex Casa Propia – Construir Futuro).

«Siempre es un momento de emoción y satisfacción acompañar a las familias en el cumplimiento del sueño de tener la casa propia. Entre los beneficiarios hay familias que estaban inscriptas hace muchos años, que por distintos motivos, en un contexto que siempre es desafiante en nuestro país, cuesta llegar. Por eso es necesaria la mirada de los distintos niveles del Estado en ver cúal puede ser el camino para ir resolviendo algo que genera mucha expectativa por el volumen de demanda que existe», manifestó el Intendente.

Estas unidades habitacionales se suman a las entregadas en junio, en el mismo barrio, consolidando el avance del Plan Provincial de Viviendas, que se financia con recursos propios y apunta a dar respuesta a la demanda habitacional, al tiempo que impulsa el empleo local y dinamiza la economía.

Durante la entrega se contó con el acompañamiento de la vicegobernadora Silvana Schneider, el presidente del IPDUV, Fernando Berecochea, el subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico, Guillermo Agüero, la presidente del IPRODICH, Ana María Mitoire; el vocal del IPDUV, Diego Gutiérrez, demás funcionarios provinciales, Diputados y funcionarios municipales.

Fuente:diariochaco

