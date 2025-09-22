River vs. Racing por Copa Argentina: día, hora y sede confirmados para los cuartos de final

El partido se jugará el jueves 2 de octubre a las 21.30 en el Gigante de Arroyito. Habrá 20 mil entradas para cada hinchada en el estadio de Rosario Central.

La Copa Argentina definió el escenario para el duelo más esperado de cuartos de final: River y Racing se enfrentarán el jueves 2 de octubre a las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. Pese a que Mendoza y Córdoba eran opciones fuertes, finalmente se eligió la casa de Rosario Central, que recibirá por primera vez a estos equipos en esta competencia.

Ventaja para River en el calendario

El Millonario se verá beneficiado por la programación. Tras el choque con Racing, jugará en menos de cinco días ante Rosario Central por el Torneo Clausura, en el mismo escenario. En tanto, la Academia llega con un calendario mucho más exigente: la serie de Copa Libertadores frente a Vélez y el clásico de Avellaneda ante Independiente. Por eso, desde el lado de Gustavo Costas pretendían que el cruce se dispute el 8 de octubre, en plena fecha FIFA, cuando River tendrá varios jugadores convocados a sus selecciones.

El Gigante de Arroyito cuenta con 46.955 lugares y se espera que se asignen 20 mil entradas para cada hinchada, garantizando un marco imponente para uno de los partidos más atractivos de esta instancia.

River y Racing, pendientes de la Copa Libertadores

El partido por Copa Argentina es de suma importancia tanto para River como para Racing, pero hoy en día el foco de ambos equipos está en la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo deben enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final y buscarán revertir el 2 a 1 sufrido en el Monumental en la ida. Por su parte, los de Costas jugarán en el Cilindro la revancha frente a Vélez. Cabe recordar que la ida quedo 1 a 0 para los de Avellaneda.

El camino de River a los cuartos de final de la Copa Argentina

32avos de final: River 2 – 0 Ciudad de Bolívar

16avos de final: River 3 – 0 San Martín de Tucumán

8vos de final: River 0 (4) – (3) 0 – Unión

El camino de Racing a los cuartos de final de la Copa Argentina

32avos de final: Racing 2 – 0 Ramón Santamarina

16avos de final: Racing 3 – 1 San Martín de San Juan

8vos de final: Racing 3 – 0 Deportivo Riestra

