Precipitaciones en el Chaco: ¿Cuánto llovió en cada localidad?

El registro pluviométrico difundido por la Policía del Chaco señaló que hasta las 7 de este lunes, se observaron lluvias de variada intensidad en distintas localidades de la provincia. El mayor acumulado se dio en Villa Berthet, con 10 milímetros. También se destacaron Las Breñas y Charata con 8 mm cada una, y Makallé con igual cantidad.

En el área metropolitana se reportaron valores menores: Resistencia registró 2 mm, Barranqueras 3 mm, Puerto Vilelas 1 mm y Margarita Belén 3 mm, mientras que en Colonia Benítez no se midieron precipitaciones.

Otras localidades que tuvieron registros fueron San Bernardo (5 mm), Campo Largo (5 mm), Clotilde (4 mm), Pcia. Roca (4 mm), La Vicuña (4 mm), Las Palmas (4 mm), General Pinedo (3 mm), Puerto Bermejo (3 mm), Horquilla (3 mm), La Sabana (3 mm), Haumonia (3 mm) y La Tigra (3 mm), entre otras.

En tanto, localidades como La Verde, Colonia Benítez, Pcia. Roque Sáenz Peña, Avia Terai, Machagai, Quitilipi, Taco Pozo, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Juan José Castelli, Fuerte Esperanza y El Espinillo, entre muchas más, no registraron lluvias en el período relevado.

El parte también informó que la mayoría de los caminos se encontraban transitables, aunque en zonas puntuales como Cote Lai, Charadai, Horquilla, La Sabana y Villa Berthet estaban intransitables debido a las condiciones del terreno.

Desde el organismo señalaron además que algunos pluviómetros continúan fuera de servicio en localidades como Taco Pozo, Hermoso Campo, La Escondida y General Vedia, lo que dificulta el relevamiento en esas áreas.

