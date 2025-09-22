Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025

El extremo francés del PSG le ganó la pulseada a Lamine Yamal, el otro candidato al galardón.

Ousmane Dembelé se consagró como el mejor jugador de la temporada tras ganar el Balón de Oro 2025.

El extremo del París Saint-Germian se quedó con el reconocido premio por delante de Lamine Yamal, quien terminó en la segunda ubicación. El histórico futbolista brasileño Ronaldinho fue el encargado de entregar el galardón.

Además de los cuatro títulos que ganó con el PSG, incluída la Champions League y los tres torneos locales de Francia, convirtió 35 goles y brindó 16 asistencias en 53 partidos.

TODOS LOS GANADORES EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembéle (París Saint Germain, Francia)

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Arsenal (Inglaterra)

Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis Enrique (París Saint-Germain, España)

Mejor entrenadora del fútbol femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra, Países Bajos)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona, España)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona, España)

Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City, Italia)

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal, Suecia)

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)

Premio Sócrates: Xana Fundación

Fuente:diariochaco

Comentarios