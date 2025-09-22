Hallaron a una mujer sin vida dentro de su vivienda: la encontró su nieto

El hecho se dio este domingo cerca del mediodía, cuando un hombre fue hasta la casa de su abuela y notó que la misma no respondía.

En el mediodía de este domingo, aproximadamente a las 12:30, personal policial tomó conocimiento sobre una mujer mayor de edad que se encontraba sin vida en un domicilio del barrio Autódromo de Charata.

Los efectivos acudieron al lugar y se entrevistaron con el ciudadano S.J.E, de 34 años, con domicilio en el barrio Mocobi. El hombre manifestó que al llegar a la vivienda, propiedad de su abuela, quien en vida fuera N.M.L.I, de 83 años, observó por una de las ventanas delanteras que la misma se hallaba recostada en su cama, aparentemente, sin signos vitales.

Ante ello, ejerció fuerza en la puerta de acceso principal, logrando acceder a la morada.

Se puso en conocimiento a la fiscal en turno, quien se hizo presente en el lugar junto al médico forense. Éste, luego de examinar el cuerpo de la mujer, diagnosticó que la causa de la muerte fue por: «Paro cardiorrespiratorio no traumático (muerte natural)».

Se labró un acta de constatación y se hizo entrega del cuerpo a sus familiares, para sus fines póstumos, conforme a lo dispuesto por la fiscal turno.

