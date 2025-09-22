Entregaron patrulleros y elementos de seguridad para la división de Violencia de Género

El Gobernador, Leandro Zdero, acompañado del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, reforzaron el Plan de Seguridad en Sáenz Peña.

En Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Bruno Cipolini, entregaron este lunes más patrulleros y chalecos balísticos para el departamento de Violencia Familiar y Género de la Policía del Chaco y una camioneta para la división de investigaciones complejas interior.

El primer mandatario provincial destacó la tarea de la División de Género de la Policía y resaltó que por primera vez en la historia de la provincia se entregaron chalecos balísticos para el personal femenino. «Es importante valorar el trabajo de la mujer dentro de la fuerza, y de esta División, al iniciar la gestión nos encontramos con una deuda de 800 dispositivos antipánico que no se habían entregado y en estos dos años ya se entregaron 3.000», sostuvo.

El acto se realizó en la plaza San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde estuvieron presentes además el ministro de Seguridad Hugo Matkovich; el jefe de la policía del Chaco Comisario General Fernando Romero, el diputado provincial Carim Peche y la interventora del Registro de las personas jurídicas Marcela Pibernus.

Además estuvieron las autoridades de las divisiones Violencia Familiar y Género de Sáenz Peña, La Leonesa, San Martín, Villa Ángela, Charata y Castelli quienes recibieron, junto a los choferes designados, un Peugeot Logan 0 kilómetro y un chaleco balístico femenino. También el jefe de la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, comisario Diego Moreira, recibió un nuevo móvil «Vinimos a ratificar el compromiso con la seguridad a través de un Plan Estratégico que tiene que ver con afianzar la relación de las fuerzas con la gente, con tener ciudadanos cuidados y policías que cuiden», indicó el mandatario. Así, remarcó que si bien queda mucho por hacer se comenzó por donde se debía: garantizar libre circulación en las rutas, terminar con los intermediarios y, de manera conjunta con las fuerzas federales, combatir el delito, el crimen organizado y el narcotráfico.

«El objetivo siempre es ponernos del lado de la gente y no de los delincuentes», aseguró Zdero y destacó además la incorporación de recursos humanos -al abrir la Escuela de Policía -y de móviles como los entregados hoy, todos monitoreados con GPS para garantizar que se cumpla con el recorrido y la función. «Para también controlar la policía puertas adentro», explicó.

Matkovich: «todas las áreas de la policía están siendo atendidas»

El ministro de seguridad señaló que la entrega de los patrulleros y los chalecos para unidades del interior es parte de la mirada amplia que tiene el gobierno provincial con todos los sectores. «Es inédito y es parte de una planificación estratégica; todas las áreas y divisiones de la policía están siendo atendidas gracias a una visión especial del gobierno», destacó.

Además aseguró que así se cumple con la demanda de la sociedad que reclama protección. «Instamos a los oficiales a que sigan trabajando y a los choferes que cuiden los móviles, nosotros los vamos a acompañar si las cosas se siguen haciendo como se deben», expresó.

Por último, el intendente Cipolini celebró la decisión de entregar patrulleros nuevos y renovó el compromiso de seguir trabajando en conjunto con el gobierno provincial por la seguridad de cada vecino. «En esta gestión fuimos escuchados en reclamos que teníamos desde hace mucho tiempo», concluyó.

Fuente:diariochaco

