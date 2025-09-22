En el arranque de la semana se desploman el dólar oficial y el blue

Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Así están las cotizaciones este lunes.

El dólar oficial retrocedió 45 pesos este lunes y cotiza a $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.480 tras la caída de 40 pesos la jornada anterior.

Por otra parte, el dólar MEP baja UN 8% y cotiza a $1.469 y el contado con liqui se consigue a $1.473.

Cabe mencionar que el presidente, Javier Milei, viajará este lunes en medio de la crisis a Estados Unidos, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Antes, reunirá a la mesa política y a su gabinete para diagramar los próximos pasos de la campaña electoral libertaria.

El comunicado fue publicado por la cuenta oficial de la Cancillería Argentina, donde se indica que esta nueva reunión se realizará «en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos».

