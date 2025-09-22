El Gobierno también eliminó las retenciones a la carne hasta fines de octubre

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sintonía con la decisión sobre los granos. El objetivo de Nación es poder conseguir y acelerar el ingreso de dólares en medio de un escenario económico tenso.

Luego del anuncio por parte del Gobierno de la eliminación de los derechos a la exportación para los granos, la medida se extendió a las carnes avícolas y bovinas.

Esta información la confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni: «Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos», expresó.

El objetivo es acelerar el ingreso de dólares y contener las presiones financieras de las últimas semanas.

El esquema, al igual que en el caso de los granos, regirá desde este martes 23 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025. Las carnes avícolas y bovinas que hasta este lunes tenían 5% de retenciones pasarán a cero.

Como en el caso de la soja, se presume que los agroexportadores tendrán que liquidar en el mercado de cambios (MULC) «al menos el 90% de las divisas hasta 3 días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente, ya sea por cobros de exportaciones, anticipos de liquidación y/o supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación externa».

Solo hasta el verano, la Argentina debe afrontar vencimientos por casi US$ 8000 millones entre los pagos al FMI, otros organismos multilaterales y los tenedores de bonos de la deuda reestructurada en 2020.

Desde el miércoles, cuando quedó habilitado a intervenir, el Banco Central gastó más de US$ 1000 millones de las reservas para contener el dólar. Ante esto, el Gobierno busca conseguir US$ 7000 millones con las retenciones cero al campo.

Fuente:diariochaco

