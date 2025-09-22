El Gobierno anunció aumentos salariales para los trabajadores del Garrahan

Así lo anunció el ministro de Salud, Leopoldo Lugones. El hospital otorgará un complemento mensual de $ 450.000 para personal asistencial y $ 350.000 para administrativos, tras un proceso de saneamiento y eficiencia en su gestión.

El Gobierno informó este lunes que el Hospital Garrahan otorgará aumentos al personal médico y administrativo, en paralelo al debate por el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.

En un comunicado, las autoridades del centro pediátrico destacaron que la medida es posible gracias a un proceso de «ordenamiento y eficiencia administrativa» que permitió sanear las cuentas, reducir gastos innecesarios y priorizar los recursos para equipos de salud y pacientes.

«El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son fruto de una gestión transparente que prioriza la eficiencia, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano, pese a los palos en la rueda de sectores que defienden sus propios privilegios», señalaron.

A partir de septiembre, el personal asistencial recibirá un complemento mensual de $ 450.000, mientras que los trabajadores administrativos en relación de dependencia percibirán $ 350.000.

Las autoridades también defendieron los recientes cambios en el Consejo de Administración, asegurando que buscan consolidar un liderazgo capaz de «sostener decisiones difíciles y una gestión transparente».

Al cierre del comunicado, remarcaron: «Seguir profundizando la administración responsable permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud e invertir en infraestructura».

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la medida en sus redes sociales: «La plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida». Y agregó: «Durante décadas, los profesionales de la salud estuvieron mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia, terminando con el despilfarro y los privilegios para que los recursos vuelvan a donde deben estar: instituciones, profesionales y pacientes».

Fuente:diariochaco

Comentarios