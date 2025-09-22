Diputados: avanzarán con el tratamiento de la ley que limita los DNU

La iniciativa, que fue aprobada por la oposición en el Senado, será tratada en Comisiones y buscan que sea debatida el 1° de octubre, en sesión especial.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán este martes con el tratamiento de la media sanción del Senado al proyecto de ley que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

Tras aprobar en la última sesión un emplazamiento, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento debatirá desde las 12 la iniciativa, que el 30 de septiembre pasará a la firma para que pueda ser votada en el recinto.

La ofensiva parlamentaria encendió las alertas del Gobierno, que recurre con frecuencia a los DNU para implementar políticas sin pasar por el Congreso. Si la nueva ley prospera, cada decreto necesitará el respaldo de ambas cámaras para seguir vigente, y alcanzará con el rechazo de una sola para ser anulado.

La oposición prevé llevar este tema a una sesión especial el 1 de octubre, junto con otros puntos conflictivos: los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los ATN, y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

ANTECEDENTES Y CAMBIOS PROPUESTOS

El uso de los DNU fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 como un recurso excepcional para situaciones urgentes. Sin embargo, todos los gobiernos hicieron un uso amplio de la herramienta, incluso en contextos sin emergencia.

En 2006, con un proyecto impulsado por la entonces senadora Cristina Kirchner, se sancionó una ley que blindó los decretos presidenciales: bastaba con que una sola cámara los aprobara para mantenerlos vigentes, mientras que se requería el rechazo de ambas para derogarlos, algo que ocurrió en muy pocas oportunidades.

Con la gestión de Javier Milei, la práctica comenzó a ser más cuestionada, pero sigue siendo difícil para la oposición reunir mayorías en las dos cámaras. Entre los decretos resistidos recientemente se cuentan los que modificaron fondos reservados de la SIDE, eliminaron Vialidad, reestructuraron el INTA y el INTI, o alteraron el régimen de la Marina Mercante.

El proyecto aprobado por el Senado introduce varias modificaciones clave. Los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días para ser convalidados por el Congreso. Si una cámara los rechaza, pierden validez automática. El plazo para que una cámara comunique su decisión a la otra se reduce a 48 horas hábiles.

Rechazado un decreto, el Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Fuente:diariochaco

