Detuvieron a un hombre por el presunto abuso sexual de una joven

El hecho se habría dado a la salida de un boliche, cuando la víctima ingirió una bebida alcohólica que le ofreció el acusado. La joven se encuentra internada.

Una joven de 26 años permanece internada en el hospital de General Pinedo tras denunciar que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal.

Según relató, el hecho ocurrió tras salir de un boliche, cuando un conocido le ofreció una bebida alcohólica.

Luego, en una estación de servicio, habría sido abusada sin su consentimiento.

El Equipo Fiscal en turno ordenó su revisión médica y, tras el informe forense, dispuso la aprehensión de un joven de 23 años, quien ya fue notificado de la causa. La investigación continúa.

El caso es investigado por el Equipo Fiscal N°3, a cargo de Maria Gabriela Rafart Antón.

EL HECHO

El parte policial informa que la víctima salió de un boliche cerca de las 5:50 del domingo, junto a una amiga. Al dirigirse hacia una motocicleta estacionada, se encontraron con un conocido, identificado como D.A.C, quien le ofreció un vaso con bebida alcohólica.

Luego, en la playa de estacionamiento de la estación de servicio Petro, la mujer denunció haber sido abusada sexualmente sin su consentimiento.

Minutos después ingresó al hospital local desmayada, donde fue estabilizada y permanece internada.

