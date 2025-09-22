Denunció a su pareja por amenazarla con un arma e intentar ahorcarla

Se trata de un hombre de 31 años, quien se desempeña como mecánico en Barranqueras. La fiscalía que interviene en el caso ordenó su detención.

Este domingo, a las 13:30, una joven de 22 años, de Barranqueras, denunció a su pareja, L.J.F.C, de 31 años, mecánico, por haberla amenazado con un arma de fuego.

La víctima contó que se encuentra en pareja hace ocho meses con el hombre, sin hijos en común.

El fin de semana pasado, ambos salieron a bailar por separado, cuando el sujeto la buscó del boliche junto a su amiga, a quien luego la dejaron en su casa.

«Cuando pasábamos por calle Tatane, a dos cuadras de la casa de mi amiga, Lautaro me pide que desbloquee mi teléfono celular, pero yo no quería. Entonces sacó un arma de fuego, la cual era corta y negra, ignoro demás características porque no sé de armas, la cual la destraba y la coloca en la cintura. Todo este dentro de su auto, un Volkswagen Fox, negro», detalló la joven en la denuncia policial.

Alrededor de las 7 del domingo, llegaron a la casa del denunciado. El mismo la tomaba del brazo y no la dejaba irse, logrando meterla dentro de su pieza, donde la empujaba a su cama y ahorcaba. Luego le apuntó con su arma, mientras le decía que él le advirtió que iría a cualquier lado, estando o no con sus amigas.

Tras una hora, llegó la hermana de su pareja, de 27 años, quien escuchó que estaban hablando fuerte e ingresó a la pieza. Ésta hablo con el sujeto mientras que la joven aprovechó para salir de la casa.

La víctima fue atendida por el médico policial de turno, quien le diagnosticó lesiones de carácter leves.

La fiscal del caso dispuso remitir las actuaciones a la Comisaría Segunda de Barranqueras, para la detención del acusado en la causa «Supuestas lesiones leves doblemente calificadas, en contexto de violencia de género».

