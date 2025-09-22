Colonia Benítez: encontraron sin vida a un hombre que era buscado desde el viernes

Se trata de Miguel Antonio Fernández, de 52 años. Había sido visto por última vez el 19 de septiembre y su bicicleta fue encontrada abandonada cerca del río Tragadero.

La comunidad de Colonia Benítez se vio conmocionada en la madrugada de este domingo tras confirmarse el hallazgo sin vida de Miguel Antonio Fernández, de 52 años, quien era intensamente buscado desde el viernes 19 de septiembre.

La denuncia por desaparición fue radicada por su hijo de 26 años, quien había alertado que su padre sufría problemas con el alcohol y que en reiteradas oportunidades se ausentaba de su domicilio por varios días. El joven señaló que la última vez que lo vio fue el viernes por la tarde, en su vivienda de calle Blas Parera, sin que el hombre precisara hacia dónde se dirigía.

En la noche del sábado, familiares encontraron abandonada la bicicleta color naranja que Fernández utilizaba habitualmente, en cercanías de avenida San Martín y el río Tragadero. Esto derivó en un operativo policial que se desplegó en la zona boscosa.

Finalmente, en la madrugada del domingo, alrededor de la 1.45, efectivos policiales hallaron el cuerpo del hombre a unos 700 metros dentro del monte, suspendido con una soga. En el lugar trabajaron personal de la comisaría de Colonia Benítez, la Fiscalía en turno, el Gabinete Científico y un médico policial, quienes dispusieron el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la autopsia correspondiente.

En la escena se secuestraron una soga blanca, un teléfono celular, una billetera con dinero y documentación personal, además de la bicicleta del fallecido. Todo fue remitido al Gabinete Científico para pericias.

El caso es investigado por la Fiscalía en turno, que deberá determinar las circunstancias del hecho.

