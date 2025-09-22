Chaco avanza con el programa «Aprendo Leyendo» para fortalecer la enseñanza

22 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Se trata de una capacitación específica de la que participan más de 12 mil docentes con y sin cargo del nivel Primario.

Equipos técnicos del Ministerio de Educación acompañaron a referentes del Programa «Aprendo Leyendo» , en todas las regionales educativas, con el idea de realizar encuentros de capacitación a los docentes del primer ciclo de las escuelas de nivel Primario, para analizar los avances del trayecto de formación gratuita y la utilización de los libros que llegaron a las aulas.

 

Cabe señalar que el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Alfabetización Jurisdiccional, viene implementando el Programa «Aprendo Leyendo», a cargo de un equipo interdisciplinario de Intelexia, para fortalecer la enseñanza en el aula, con el objetivo de que los niños en edad temprana aprendan a leer, a comprender textos y a escribir.

 

 

El mismo consiste en una capacitación específica (sincrónica virtual y presencial) de la que participan más de 12 mil docentes con y sin cargo del nivel Primario , así como también la distribución en las aulas de más de 300 mil libros y materiales pedagógicos (cuadernillos, fichas, etc.) diseñados para que los niños adquieran precisión, automaticidad y fluidez para alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora; además, manuales y guías para los docentes.

