A Boca se le escapó el partido y empató 2 a 2 contra Central Córdoba en La Bombonera

El Xeneize dejó pasar la chance de quedar como puntero en su zona y en la tabla anual. El «Ferroviario» levantó un 0-2 en contra y hasta lo pudo ganar.

Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 2 a 2 en La Bombonera en la novena fecha del Torneo Clausura, en un partido que los locales dominaban y ganaban con comodidad, pero el descuento de la visita cambió el juego. Con este empate el Xeneize dejó pasar la oportunidad de quedar como puntero en su zona y único lider de la tabla anual.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo mostraron un buen juego en todo el primer tiempo comandados por Leandro Paredes, asediando a su rival y creando situaciones contra el arco de Alan Aguerre, arquero del «Ferroviario», una de las figuras del partido. Sin embargo le faltó efectividad, y recién se abrió el marcador a los 40 minutos con un gol de Rodrigo Battaglia tras un centro.

El inicio del segundo tiempo también mostró a un Boca superando a su rival, y a los 56 minutos Miguel Merentiel amplió el marcador poniendo el 2 a 0 para el local. Parecía que el juego iba a ser cómodo para los de Russo, pero todo cambió cuando Central Córdoba consiguió el descuento: luego de una serie de rebotes la pelota le quedó a José Florentín, que la cabeceó por encima de Agustín Marchesín y venció al arquero azul y oro a los 62’.

El Ferroviario tomó envión anímico y fue a buscar el empate ante un Boca quedado. A los 83’, luego de otro centro que el Xeneize no pudo despejar del todo, Iván Gómez controló la pelota y le pegó un zapatazo desde afuera del área clavándola en el arco de Marchesin y marcando un golazo para el empate.

Boca buscó volver a ponerse en ventaja pero no pudo crear chances en los minutos finales. Central Córdoba de contra pudo generar algo más de peligro. Finalmente todo terminó en tablas y se repartieron los puntos. La próxima fecha Boca deberá visitar a Defensa y Justicia para seguir peleando por la punta que hoy por hoy le pertenece a Unión de Santa Fé.

