Tenían una réplica de arma de fuego e intentaron huir de la policía

Personal de la Comisaría Quinta de Resistencia detuvo a dos jóvenes de 18 y 20 años que intentaron huir al notar el patrullero. Uno de ellos tenía un arma de juguete en su cintura.

Este domingo, cerca de las 3:30, efectivos de la Comisaría Quinta realizaban patrullajes preventivos sobre avenida Chaco y Rodríguez Peña, cuando notaron a dos sujetos con actitud sospechosa, en una motocicleta 110 cc.

Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron e intentaron huir de la escena, pero fueron detenidos tras una breve persecución, sobre calles Obligado y Martín Goitia.

Tras la requisa al conductor, de 18 años, y a su acompañante, de 20, los oficiales encontraron que el segundo tenía en su poder una réplica de arma de fuego, con la que tenía intenciones de cometer un ilícito.

Finalmente, ambos sujetos fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial, bajo la notificación de infracción al Artículo 41 del Código de Faltas Provincial, que condena la portación de armas de fuego. La motocicleta y la pistola de juguete fueron secuestradas.

