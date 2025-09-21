San Bernardo fue la localidad más afectada por las lluvias: cayeron 42 milímetros

Las precipitaciones provocaron, además, la caída de un poste de tendido eléctrico en la Ruta 89, en Las Breñas.

La Policía del Chaco, a través del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, comunicó este domingo el registro de precipitaciones acumuladas en distintas localidades de la provincia hasta las 7 de la mañana.

La localidad más afectada fue San Bernardo, que registró 42 milímetros. Por detrás se ubicó Gancedo con 35, Charata con 22 y General Capdevila con la misma cantidad de lluvia.

Por su parte, La Clotilde y Hermoso Campo acumularon 20 milímetros, mientras que General Pinedo, Corzuela y Las Breñas alcanzaron los 15 milímetros. En esta última localidad también cayó un poste de tendido eléctrico en la Ruta 89.

En el informe también se contabilizaron 12 milímetros en Samuhú, mientras que Villa Berthet y Campo Largo marcaron 10 milímetros. Luego, en la lista se ubicaron Coronel Du Graty (8 mm), Enrique Urien y Santa Sylvina (7 mm), La Tigra (5 mm), Concepción del Bermejo (4 mm), Presidencia de la Plaza (1 mm) y Villa Ángela (3 mm).

Cabe mencionar que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 17 departamentos de la provincia tienen alerta amarilla. Además, se informó que continuará el mal tiempo y que la caída de precipitaciones seguirá a lo largo de toda la jornada.

