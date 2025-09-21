Sáenz Peña: recuperan objetos robados y detienen a dos sospechosos tras operativo policial

En un importante operativo realizado durante la madrugada de este viernes, la Policía de Sáenz Peña logró recuperar elementos robados y detener a dos hombres acusados de ser los autores de un hurto ocurrido el pasado 17 de septiembre en el Lote 24 de La Matanza.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento 911, encabezados por el comisario principal Ramón Zarza, con apoyo de la División COM, Patrulla Preventiva y la Comisaría de El Tacuruzal.

De acuerdo con la investigación, tras un relevamiento en grupos de compraventa en redes sociales, los agentes detectaron publicaciones con objetos que coincidían con los denunciados como sustraídos. Con esta pista, montaron vigilancia discreta en un domicilio del barrio Ensanche Norte y lograron la detención de dos hombres, de 47 y 25 años. Un tercer sospechoso logró escapar, y en ese momento vecinos de la zona comenzaron a arrojar cascotes contra los uniformados.

En la requisa, los efectivos secuestraron una rueda de auxilio armada, herramientas de alta gama marca Stihl (motosierras, hidrolavadoras, aspiradoras eléctricas y motoguadañas), además de un gato tijera con su llave tubo.

La Fiscalía N° 3, a cargo del doctor Marcelo Fabián Soto, dispuso que los detenidos fueran trasladados a la Comisaría Cuarta para su notificación de aprehensión y posterior disposición de la Justicia.

En tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para dar con el tercer sospechoso prófugo y cerrar la causa.

Comentarios