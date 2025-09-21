Pescadores encontraron un cuerpo flotando en el río Paraná

El hallazgo se produjo este domingo, en la zona pesquera conocida como La Hormiga, en Puerto Vilelas.

La Policía informó la aparición de un cuerpo en el río Paraná. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este domingo, en la zona pesquera conocida como La Hormiga, en Puerto Vilelas, donde pescadores se toparon con el cuerpo.

El operativo inició alrededor de las 11.20, luego de una comunicación telefónica en la que se alertó acerca de la aparición del cadáver, por lo que una lancha policial se dirigió hasta el sitio y confirmó el hecho.

Desde la fuerza provincial detallaron que hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima, en tanto que se dio intervención a la Fiscal de Investigación Penal Nº 10, a cargo de Irala Lilian Beatriz, además de solicitar la colaboración de integrantes de la Prefectura Naval.

