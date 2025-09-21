La suerte tocó la puerta en el interior: dos afortunados se llevaron más de 277 millones

Los ganadores son de Las Garcitas y Hermoso Campo y los números de la suerte fueron 01, 13, 34, 46, 65, 71, 72, 82, 88 y 95.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este sábado 20 de septiembre dejó dos nuevos millonarios, uno de Las Garcitas y otro de Hermoso Campo. Cada uno se llevó $ 277.159.591, y en esta oportunidad los números de la suerte fueron: 01, 13, 34, 46, 65, 71, 72, 82, 88 y 95.

El primero de los afortunados registró su jugada con los números 01, 13, 34, 46 y 65 en la agencia 317-03 de Las Garcitas, mientras que el de Hermoso Campo hizo lo propio en la agencia 655-00, eligiendo los números 13, 46, 72, 88 y 95.

Además, existieron otros ganadores: con cuatro aciertos, 108 personas obtuvieron más de 504 mil pesos, mientras que 2.783, con tres números correctos, ganaron más de 4.800 pesos, y 33.418 apostadores salvaron la jugada.

Cabe mencionar que el pozo estaba vacante desde hacía varias ediciones y superó la cifra de 547 millones. Tras este sorteo, el nuevo pozo se fijó en 102 millones y se pondrá en juego el próximo martes a las 21 horas.

