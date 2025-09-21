Intentó pasar drogas en una Comisaría y terminó detenida

Una joven de 22 años ocultó drogas entre las mercaderías que llevó a un detenido en la Comisaría Segunda de Resistencia. La descubrieron y terminó tras las rejas.

El sábado, cerca de las 22, efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia realizaban las recepciones de mercaderías y alimentos para los detenidos en esa dependencia policial.

Allí se presentó una joven de 22 años, con intenciones de dejar un bolsón de productos alimenticios para uno de los internos. Sin embargo, durante la requisa, los agentes detectaron anomalías en los paquetes entregados.

Al revisar a fondo, terminaron encontrando cuatro envoltorios con cocaína y otros tres con marihuana. Inmediatamente, se solicitó la intervención de la División Microtráfico de la Policía del Chaco, que tras analizar las sustancias, terminaron confirmando la presencia de los estupefacientes.

Finalmente, la Fiscalía N.°2, ordenó el secuestro de las drogas y la aprehensión de la mujer, bajo el marco de infracción a la Ley de Estupefacientes.

