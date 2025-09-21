El Gobierno se reúne con el FMI este lunes en Estados Unidos

El Presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán este lunes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, como parte del viaje a Estados Unidos, en medio de un escenario económico tenso.

El encuentro entre los principales funcionarios del Gobierno y el organismo será el primero en territorio estadounidense desde el nuevo acuerdo entablado entre las partes en abril pasado, por lo que servirá como otra instancia para evaluar el andar de los objetivos trazados tras la aprobación de la primera revisión a fines de julio.

Con respecto a aquel momento, el escenario varió especialmente en materia cambiaria al disponerse la intervención del Tesoro Nacional en el mercado libre de cambios para contener la creciente suba del dólar, lo que contó con el aval del FMI.

Tras las elecciones legislativas en Buenos Aires donde el oficialismo se vio derrotado, la divisa norteamericana se disparó y tocó en los últimos días, el techo de la banda exigiendo la intervención del Banco Central.

Actualmente, los fondos girados por el organismo a la Argentina desde la aprobación del nuevo programa (US$14.000 millones) son el 70% de los recursos líquidos con los que cuenta la administración Milei para hacer frente a la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Ante este panorama, el Gobierno negocia con el Tesoro de Estados Unidos una asistencia financiera que le permite tener otro margen de maniobra en las arcas públicas, por lo que la cita con las autoridades del FMI cobra mayor importancia para conocer el posicionamiento de la entidad en este contexto.

La última señal de apoyo del Fondo al Ejecutivo fue por parte de la vocera Julie Kozack luego de la derrota electoral, al asegurar que «el personal técnico del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país».

En esa misma línea, remarcó que «respaldamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su constante adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación».

