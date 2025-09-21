El Chaco inicia la semana con clima agradable tras un fin de semana húmedo y lluvioso

21 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Después de varios días de altas temperaturas, la lluvia llegó para aliviar el calor en la provincia, y durante los próximos días se prevén temperaturas más frescas con cielo nublado, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Tras un fin de semana caluroso y húmedo que culminó con lluvias, la provincia del Chaco tendrá una semana con clima más estable y agradable.

Para este lunes en Resistencia, se prevé una temperatura mínima de 10 °C por la mañana y una máxima de 20 °C durante la tarde, con vientos del oeste de aproximadamente 40 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la semana, sin probabilidad de precipitaciones.

Comentarios

Te Puede Interesar

El Municipio avanza con la pavimentación de la calle 38

[...]

El partido Argentina-Bolivia se jugará con público

[...]

Encontraron a Agustina.

[...]