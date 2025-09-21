Domingo lluvioso y con alerta amarilla en el comienzo de la primavera

El Sistema Meteorológico Nacional emitió la alarma para 17 departamentos de la provincia y aseguró que las tormentas serán de variada intensidad.

Resistencia amaneció este domingo, en el inicio de la primavera, con lluvia, y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la mitad de la provincia por tormentas. En las primeras horas de la jornada se registró una temperatura de 19,5 °C y se espera que llegue a 25 grados.

Asimismo, el cielo se presentó mayormente nublado, con tormenta débil, una humedad de 97 %, vientos del Este a 13 km/h y una visibilidad de ocho kilómetros. Además, el SMN prevé que las precipitaciones continúen durante todo el día, pero con menor intensidad. Por otro lado, la temperatura máxima se alcanzará por la tarde, y en la noche la misma será de 22 grados.

Con respecto a la alerta, el Servicio Meteorológico informó que afectará a 17 departamentos: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O»Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

Por último, se recuerda que esta alarma implica tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

