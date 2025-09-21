Día del Estudiante en Argentina: por qué se celebra cada 21 de septiembre

La fecha coincide con el inicio de la primavera y rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, «el padre del aula».

Cada 21 de septiembre, Argentina celebra el Día del Estudiante, fecha que coincide con el inicio de la primavera. Aunque no es un feriado, se reconoce el rol fundamental de los estudiantes en la sociedad y su aporte a la construcción del futuro.

En esta jornada, muchos alumnos de nivel secundario y universitario aprovechan para organizar festejos, reunirse en plazas, compartir mates, comidas y disfrutar del día con amigos y compañeros.

ORIGEN DE LA FECHA

El 21 de septiembre fue elegido para rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado uno de los próceres de la educación en Argentina y conocido como «el padre del aula». Aunque Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 —fecha que hoy se recuerda como el Día del Maestro— sus restos llegaron a Buenos Aires desde Asunción, Paraguay, el 21 de septiembre.

Cuatro años después de su muerte, Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, propuso conmemorar a Sarmiento con el «Día de los Estudiantes». La iniciativa fue aprobada por las autoridades y rápidamente se difundió en todo el país, con el objetivo de reconocer a los estudiantes y celebrar la importancia de la educación en el desarrollo social.

Así, cada 21 de septiembre no solo marca el inicio de la primavera, sino que también se convierte en una jornada para homenajear a los estudiantes y la educación en Argentina.

