100 años de La Tigra: “Tendrán siempre a un Gobernador y un gobierno presente, que trabajará codo a codo con ustedes”, aseguró Zdero

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero acompañó el 100° aniversario de La Tigra y reafirmó su compromiso y apoyo con la localidad.

El primer mandatario provincial junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y a la intendente Alba Sánchez, manifestó: “Es un honor compartir estos 100 años de vida, de historia, de sacrificio, de esfuerzo, pero fundamentalmente de logros”. En ese sentido, el Ejecutivo provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, realizó la entrega de distintos elementos deportivos que serán destinados a proyectos de formación y recreación para niños y jóvenes de la comunidad. Esta acción busca fortalecer las actividades deportivas como espacio de encuentro, disciplina y esparcimiento.

El gobernador resaltó también la importancia de valorar a quienes forjaron la localidad a lo largo de su historia. “Honrar el pasado es comprometernos en el presente para construir un futuro mejor. Agradecemos a todas las personas que hicieron La Tigra y el Chaco, y que hoy ya no están, pero nos dejaron el legado de hacer las cosas bien”, afirmó.

Zdero subrayó la necesidad de trabajar unidos y de manera responsable en la administración de los recursos. “Es fundamental cambiar la matriz y optimizar los recursos para que lleguen a la gente. Sabemos que tenemos dificultades y que muchas veces se nos estigmatiza, pero no escondemos los problemas: hay pobreza y debemos combatirla, porque siempre hay una salida”, sostuvo.

En ese sentido, destacó “La Tigra, como tantos rincones de la provincia, refleja la idea de salir adelante con trabajo y sacrificio, tal como lo hicieron nuestros abuelos e inmigrantes que llegaron con lo justo. Su legado fue la superación: que los hijos pudieran ser productores, comerciantes, médicos, artistas o maestros, siempre avanzando con esfuerzo”, aseveró.

El Gobernador también valoró el aporte del sector productivo chaqueño y celebró la llegada de las lluvias como un alivio. “Hoy fue una bendición para esos productores que trabajan de sol a sol. Ojalá sea con una buena cosecha de trigo y con una gran campaña de girasol, que ya supera las 500 mil hectáreas. Ese es el camino para dinamizar nuestro Chaco, de la mano del trabajo y de quienes sueñan con emprender”, mencionó.

Por último, Zdero renovó su compromiso con la comunidad: “Invito a que en estos 100 años ratifiquemos el compromiso de una localidad que quiere y puede salir adelante. Tendrán siempre a un gobernador y un Gobierno presente que trabajará codo a codo con ustedes”.

Entre las instituciones beneficiadas hoy se encuentran: el Jardín de Infantes N°104 “Santiago Allende” y las escuelas primarias N°413 “Miguel D. Rovillet”, N°766 “Gobernador Enrique Luzuriaga”, N°840 “Junta de Mayo”, N°134 “Julio Valussi”, N°291 “Roberto Martiniano Maglio”, N°997 “Lorenzo Vega”, N°973 “Simón César Honeri” y N°533 “Simón Pablo Harnaga”, además de la Escuela de Educación Especial N°25 “María Asunción Honduvilla Salto” y la Escuela de Educación Secundaria N°34 “Hernandarias”.

Todas ellas fueron beneficiadas para seguir garantizando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en la localidad.

SILVANA SCHNEIDER: “DESDE EL INICIO DE NUESTRA GESTIÓN TENEMOS EL COMPROMISO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS CHAQUEÑOS”

La vicegobernadora Silvana Schneider celebró el centenario de La Tigra y destacó que no se trata de una fecha cualquiera, sino de un momento que refleja la historia, el esfuerzo y los logros de toda una comunidad.

“Desde el primer día de gestión estamos dispuestos a mejorar la calidad de vida de todos los chaqueños, ese es nuestro objetivo y nos llena de orgullo ver cómo ha crecido esta localidad”, puntualizó.

Además, la vicegobernadora envió un saludo a todos los estudiantes chaqueños en este 21 de septiembre, alentándolos a perseguir sus sueños, esforzarse y seguir formándose. “Ellos son quienes con sus objetivos de vida van a contribuir al fortalecimiento de nuestro querido Chaco”, concluyó.

ALBA SÁNCHEZ: “TRABAJAR CODO A CODO POR EL BIEN COMÚN”

La intendente de La Tigra, Alba Sánchez, remarcó la importancia de una administración responsable de los recursos para lograr obras concretas que mejoren la vida de los vecinos. Además, celebró la presencia del gobernador Zdero y la vicegobernadora Schneider en el centenario de la localidad. “Hoy me toca liderar en este centenario y lo hago con alegría. Hay que dejar de lado cualquier diferencia, y trabajar codo a codo por el bien común”, cerró.

