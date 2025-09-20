Triunfazo de For Ever: venció a Estudiantes de Río Cuarto y sueña con el ascenso

Chaco For Ever venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como local por la 32va fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El «Negro» llegaba a un difícil partido contra el puntero de la zona tras empatar en la anterior fecha ante Defensores de Belgrano, con el objetivo de seguir sumando puntos para soñar con el ascenso a Primera.

El conjunto chaqueño llegó casi sobre el final de la primera etapa. A los 41 minutos, Maximiliano Romero abrió el marcador antes de ir al descanso.

En el complemento, apenas nueve minutos después, amplió la ventaja. Esta vez, fue Matías Romero quien puso el 2-0 tras un gran pase de Alan Luque.

Finalmente, fue victoria para los dirigidos por Ricardo Pancaldo, que le quitó un invicto de 5 partidos al «Pincha» de Río Cuarto que, con la derrota, perdió la punta. Por su parte, For Ever logró otros tres puntos de oro para seguir afianzándose en la zona de Reducido, en la sexta posición y con 52 puntos.

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular, el siguiente encuentro de For Ever será como visitante, ante Talleres de Remedio de Escalada, uno de los últimos de su zona, en día y horario a confirmar.

Comentarios