Según la Policía, el motociclista que murió en el puente era un conocido delincuente

Así lo confirmaron fuentes policiales de Corrientes a este medio. Tenía distintas denuncias y arrestos por robos en locales comerciales.

Un grave accidente que ocurrió este viernes en el puente General Belgrano terminó con un motociclista muerto. El mismo fue identificado como Juan Carlos Pérez, de 56 años, quien perdió la vida horas después del choque, mientras estaba internado en el Hospital Escuela de Corrientes.

Sin embargo, horas después de la terrible noticia, según confirmaron fuentes de la Policía de Corrientes a Diario Chaco, Pérez era un reconocido delincuente de la vecina capital correntina. Era conocido como «Pirulo» y tenía un amplio prontuario delictivo.

Según se supo, «Pirulo» cometió hurtos en locales comerciales tanto de la Ciudad de Corrientes como en Resistencia desde hace más de una década.

Cabe recordar que el hombre fue uno de las tres personas que fueron hospitalizadas tras el grave choque en cadena en el puente. Se trasladaba en motocicleta y, luego del accidente, debieron sacarlo de debajo de uno de los vehículos. Luego, fue trasladado al hospital donde horas después perdió la vida.

