Quitilipi: operativo interfuerza reforzó controles y seguridad en la ciudad

20 septiembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Como resultado de las acciones se secuestraron 11 motocicletas retenidas por Tránsito Municipal.

En la localidad de Quitilipi, este viernes por la noche se llevó a cabo un operativo denominado Interfuerza, que contó con la participación de personal de la D.Z.I.S.P., Departamento 911, Comisarías de Sáenz Peña y Quitilipi, Policía Caminera, Gendarmería Nacional y la Dirección de Tránsito Municipal.

 

Según informaron las autoridades, la acción se realizó bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, con la coordinación de la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Operaciones Interior. Durante el operativo se llevaron a cabo controles de motocicletas, identificación de personas, verificación de numeración de motor y chasis, además de patrullajes motorizados y a pie en distintos barrios, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad vial.

 

El Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, director de Zona Interior Sáenz Peña, destacó la importancia de la presencia policial en la comunidad y adelantó que este tipo de operativos se repetirán en la localidad. También estuvieron presentes el intendente Ariel Lovey y personal a cargo del Departamento 911 y de Gendarmería Nacional.

 

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Como resultado de las acciones se secuestraron 11 motocicletas retenidas por Tránsito Municipal, se labrarón 32 actas de infracción, 2 motocicletas fueron secuestradas por personal policial y una persona fue conducida por infracción a la Ley 850-J.

 

 

