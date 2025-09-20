Quitilipi: operativo interfuerza reforzó controles y seguridad en la ciudad

Como resultado de las acciones se secuestraron 11 motocicletas retenidas por Tránsito Municipal.

En la localidad de Quitilipi, este viernes por la noche se llevó a cabo un operativo denominado Interfuerza, que contó con la participación de personal de la D.Z.I.S.P., Departamento 911, Comisarías de Sáenz Peña y Quitilipi, Policía Caminera, Gendarmería Nacional y la Dirección de Tránsito Municipal.

Según informaron las autoridades, la acción se realizó bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, con la coordinación de la Dirección General de Seguridad Interior y la Dirección de Operaciones Interior. Durante el operativo se llevaron a cabo controles de motocicletas, identificación de personas, verificación de numeración de motor y chasis, además de patrullajes motorizados y a pie en distintos barrios, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad vial.

El Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, director de Zona Interior Sáenz Peña, destacó la importancia de la presencia policial en la comunidad y adelantó que este tipo de operativos se repetirán en la localidad. También estuvieron presentes el intendente Ariel Lovey y personal a cargo del Departamento 911 y de Gendarmería Nacional.

RESULTADOS DEL OPERATIVO

Como resultado de las acciones se secuestraron 11 motocicletas retenidas por Tránsito Municipal, se labrarón 32 actas de infracción, 2 motocicletas fueron secuestradas por personal policial y una persona fue conducida por infracción a la Ley 850-J.

