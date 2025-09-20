Milei y Trump se verán en Nueva York: encuentro bilateral en la cumbre de la ONU

El Presidente argentino se reunirá el martes próximo con su par estadounidense en el marco de la Asamblea de la ONU. Llegará el lunes a Estados Unidos.

Milei y Trump en la gala del America First Policy Institute celebrada en Mar-A-Lago, el 14 de noviembre de 2024. Foto: REUTERS

Javier Milei tendrá este martes en Nueva York un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se dará en el marco de la Asamblea General de la ONU y fue confirmada oficialmente por Cancillería.

«En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El mandatario argentino viajará acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo; y el vocero Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein los recibirá directamente en Nueva York.

Además de participar de la Asamblea de la ONU, Milei recibirá el Global Citizen Award del Atlantic Council, de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los hombres más cercanos a Trump. El evento se llevará a cabo en el Ziegfeld Ballroom, con la presencia de líderes como Emmanuel Macron y Kristalina Georgieva.

El viaje ocurre en medio de un clima político y económico tenso en Argentina, tras nuevas derrotas legislativas del oficialismo y fuertes intervenciones del Banco Central para contener la presión cambiaria.

El miércoles será el turno del discurso de Milei ante la ONU, donde en 2024 ya había cuestionado con dureza a la entidad al acusarla de «promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030».

El jueves, el jefe de Estado regresará a Buenos Aires para retomar la campaña electoral rumbo a las legislativas de octubre.

