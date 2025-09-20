Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: quedó imputado el camionero que lo causó

El fiscal en turno, Víctor Recio, ordenó en la noche de ayer la aprehensión de N.R.D. conductor del camión Volvo que se habría quedado sin frenos y embistió a los vehículos que circulaban en la calzada. La medida se adoptó luego de que se confirmara el fallecimiento de Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años domiciliado en Corrientes, quien perdió la vida por las lesiones sufridas en el siniestro.

Según el parte policial, la causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. El camionero fue notificado de su situación procesal y trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación.

Pérez circulaba en una motocicleta Zanella ZB negra cuando fue alcanzado por el impacto en cadena. Ingresó de urgencia al Hospital Escuela con politraumatismos graves, donde permaneció varias horas bajo asistencia médica hasta que se produjo su deceso cerca de las 22:oo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, mientras que la Policía y el personal judicial avanzan con las pericias de los vehículos involucrados y las declaraciones de los testigos. El hecho se convirtió en uno de los siniestros más graves ocurridos en los últimos años en el puente que une Chaco y Corrientes.

El operativo de seguridad y tránsito recién permitió liberar la circulación en el viaducto cerca de la medianoche, aunque con demoras. La atención ahora se centra en el proceso judicial abierto contra el camionero detenido.

