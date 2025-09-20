Choque múltiple en el puente Belgrano: un muerto, un detenido y 9 horas de corte total

El tránsito se normalizó desde las 00:00 horas de este sábado luego de que se lograra remover los automóviles que participaron del accidente.

El puente General Manuel Belgrano fue escenario este viernes de un accidente de gran magnitud que involucró a 15 vehículos y dejó como saldo una víctima fatal, varios heridos, un corte total de tránsito que se extendió desde las 16 hasta pasadas las 00:00 horas y un detenido.

La persona fallecida fue identificada como Juan Carlos Pérez (57 años), domiciliado en el barrio Río Paraná, quien murió en el Hospital Escuela de Corrientes luego de ser sometido a una cirugía por politraumatismos. El mismo conducía una motocicleta al momento del accidente.

Otros dos heridos fueron trasladados al centro de salud:

María Rodríguez Paz, con escoriaciones.

Roberto Orlando Rescalde (43 años), oriundo de Chaco, con un politraumatismo cervical.

El resto de los ocupantes, incluido un colectivo con 50 pasajeros, resultaron ilesos.

El chofer del camión que se quedó sin frenos y provocó el accidente es un joven de 26 años, identificado como R.N oriundo de Santa Fe. El mismo fue detenido en el marco de una causa por supuesto homicidio de culposo en accidente de tránsito.

CÓMO OCURRIÓ EL SINIESTRO

Las imágenes de la cámara de seguridad del puente muestran el momento exacto del accidente: a las 16.09, un camión que circulaba en dirección a Chaco perdió el control y embistió a varios vehículos que circulaban por delante.

La secuencia derivó en choques en cadena que también involucraron a autos y camiones que se dirigían hacia Corrientes. En las filmaciones incluso se observa cómo dos motociclistas se arrojan de sus rodados para salvarse del impacto.

Una camioneta ploteada con una reconocida marca de energizantes quedó atrapada entre dos camiones, mientras que dos vehículos quedaron al borde de caer del viaducto y otro automóvil terminó completamente destruido.

CAOS DE TRÁNSITO Y RESCATE

El siniestro generó un caos total en la circulación. Policía y Bomberos trabajaron en el rescate de los heridos, mientras que la Fiscalía de turno ordenó la intervención del Gabinete Científico para determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del hecho.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que el tránsito estuvo cortado durante casi 9 horas y recién se liberó cerca de las 00:00 horas, momento en que comenzaron a normalizarse las largas filas que se habían formado en ambos accesos.

