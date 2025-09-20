Chocaron un patrullero y una motocicleta: dos mujeres lesionadas

El siniestro vial se dio este sábado a la siesta. Las lesionadas fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Perrando.

Este sábado por la tarde, alrededor de las 15.30, se produjo un accidente de tránsito en la avenida Alvear, intersección con calle Isla del Cerrito.

Los partícipes fueron un patrullero de la Comisaría Undécima y una motocicleta negra, conducida por una mujer de 50 años de Villa Rio Negro; acompañada por una joven de 23 y una nena de 7 años.

Arribó al lugar una ambulancia que trasladó a las dos mujeres hacia el Hospital Perrando, para una mejor atención.

Intervino personal policial de la División Criminalística, quienes se abocaron a sus tareas específicas.

Más tarde, desde el Hospital Perrando informaron que la joven sufrió «fractura del fémur izquierdo, mientras que la conductora tuvo traumatismo del hombro y de la clavícula derecha, y herida cortante en pierna izquierda.

Ambas permanecieron en observación en sala de emergencia.

La mujer manifestó que se desplazaba en su motocicleta junto a sus hijas y en el lugar colisionaron contra una patrulla policial. No fueron víctimas de hechos delictivos.

Comentarios