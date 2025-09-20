Anuncian tormentas fuertes y chaparrones para este domingo

La previa de la primavera llegaría con un poco de inestabilidad. El pronóstico se cumpliría este fin de semana, tras varios anuncios de lluvias.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que este domingo podrían darse tormentas fuertes y chaparrones, en el marco de un alerta amarillo que regirá para todo el Sur de la provincia.

Según el organismo, durante la madrugada y la mañana, existen altas probabilidades de tormentas fuertes mientras que los chaparrones se darían por la tarde.

Además, la temperatura oscilará entre los 19º y los 27º.

Ya para el lunes se espera un leve descenso de temperatura, con una mínima de 14º y una máxima de 22º, con cielo algo nublado por la mañana y despejado por la tarde.

