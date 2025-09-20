Alertan por estafas con licencias de conducir

La maniobra detectada es a través de una «gestión virtual». Según la denuncia, piden foto de perfil y de DNI, y exgen un pago de $80 mil para «actualizar los datos».

Desde la oficina de Registro de Conductor de la Municipalidad de Resistencia advierten sobre una nueva modalidad de estafa, a través de una supuesta «gestión virtual de la Licencia Nacional de Conducir».

De acuerdo a la denuncia, un hombre identificado como «Walter» opera a través de Whatsapp, y solicita a los interesados la foto de perfil y del DNI. Luego, tras recibir la imagen, exige un primer pago de $80.000 para «actualizar los datos».

Posteriormente, el estafador envía comprobantes falsos de supuestas multas, y presiona a la víctima a realizar nuevas transferencias con el argumento de evitar inconvenientes al retirar la licencia.

Más tarde, envía una imagen falsa de lo que sería la licencia y exige una nueva transferencia para finalmente, indicarle que deben pasar a retirar el físico por las oficinas de Licencia de Conducir, en avenida Lavalle 750.

Desde el municipio capitalino remarcaron que «ningún trámite relacionado con licencia de conducir se gestiona por Whatsapp ni a través de intermediarios», sino que «para todo tipo de gestiones relacionadas con las mismas, los interesados deben hacerlos personalmente en el edificio municipal dispuesto a tal fin, o para los casos de licencias profesionales interjuridiccionales, desde el link lncseguridadvial.gob.ar».

Por último, instaron a realizar todas las gestiones únicamente por los canales oficiales habilitados.

