Abigeato y caza ilegal: dos procedimientos terminan con secuestros y detenciones

Los operativos fueron en Basail y el paraje El Palmar, donde la Policía secuestró más de 230 kilos de carne en total y detuvo a tres personas.

Efectivos de la Policía Rural realizaron en la madrugada de este sábado dos operativos en distintos puntos del interior chaqueño que terminaron con tres personas detenidas y más de 230 kilos de carne secuestrada por infracciones a la ley.

Un procedimiento fue cerca de las 3.30, en el paraje El Palmar, donde dos jóvenes de 18 y 23 años intentaron escapar en una camioneta, pero fueron interceptados por los agentes. Transportaban 200 kilos de carne bovina, además de cueros, cuchillos y sogas, sin poder justificar su origen. Quedaron detenidos por la causa «Supuesto Abigeato».

Minutos antes, a las 2.50, en la zona rural de Basail, un hombre de 58 años fue sorprendido con 35 kilos de carne de carpincho sin autorización. Se le labró un acta por infracción a la Ley de Caza N° 1429-R y el producto fue decomisado.

Ambos casos quedaron a disposición de la Justicia, que definirá la situación legal de los involucrados.

