Se podrá pagar el pasaje de colectivo con tarjeta de crédito, débito y QR

Se comenzaron a instalar nuevas máquinas SUBE que permitirán a los pasajeros contar con más formas de pago al usar el transporte. Esta modalidad ya se aplica en otras provincias del país.

En varios puntos de Argentina se implementaron nuevas formas de pago en el transporte público, y estas opciones finalmente llegaron a Chaco. Algunos colectivos ya comenzaron a instalar las nuevas máquinas SUBE que permiten pagar el boleto a través de otros medios.

Es decir, que a partir de ahora se podrá abonar el pasaje con tarjeta de crédito, débito, QR, teléfonos móviles y relojes inteligentes con tecnología NFC, en los colectivos que recorren el Gran Resistencia. Esto se suma al sistema habitual de la tarjeta SUBE.

En el marco de esta novedad, Diario Chaco dialogó con Gerardo Alarcón, coordinador de SUBE en Chaco, quien brindó detalles al respecto. «Los validadores se empezaron a instalar y ya quedan operativos, funcionando», comentó Alarcón. También indicó que «sirven para pagar con QR, tarjetas digitales, tarjetas de débito y crédito Mastercard».

Luego, al ser consultado sobre en qué líneas ya está disponible esta actualización, señaló que «se comenzó con la empresa Ersa y continúa con todas las otras empresas de Chaco». En esa línea, agregó que «están trabajando para que todas las empresas tengan instalados los equipos; no hay fecha de finalización en la colocación de todos los validadores nuevos».

Por otro lado, el coordinador explicó que quienes tienen boletos gratuitos de credenciales para personas con discapacidad, boleto estudiantil gratuito y tarjetas con descuentos deberán continuar pagando con la SUBE.

