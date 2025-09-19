Sameep concretó la extensión de la red de agua potable en el paraje La Chiquita

El gobierno provincial culminó la extensión de la red de agua potable en el paraje La Chiquita, en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La obra fue un compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero y ejecutada por la empresa Sameep, dirigida por Nicolás Diez, tras 60 años de espera.

Los trabajos, que alcanzaron los 1.100 metros de cañería de PVC de 75 milímetros, benefician a muchas familias de la zona, además de instituciones fundamentales como la Escuela, el Destacamento Policial y el Centro de Salud.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó: «Con estas obras estamos generando mejores condiciones de vida para muchas familias e instituciones; es un trabajo integral en una zona postergada hace mucho tiempo».

Las tareas fueron ejecutadas por agentes del sector de Emergencia, dependiente de la Gerencia de Servicios de la empresa estatal.

El subcomisario de la sección rural Sáenz Peña, Luis Fernández, agradeció «agradecemos esta obra fundamental para el acceso al agua, indispensable para la salud y el personal que trabaja en la zona».

